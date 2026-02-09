Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
11:32 09.02.2026 Источник: Интерфакс
Суд приговорил медиамагната из Гонконга Джимми Лая к тюремному заключению сроком на 20 лет по статьям, связанным с угрозами нацбезопасности, сообщают в понедельник азиатские СМИ.
Согласно постановлению Высокого суда Гонконга, нет сомнений в том, что выдвинутые в отношении Лая обвинения "попадают в категорию преступлений тяжкого характера".
В декабре его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами.
Лай был задержан в 2020 году и провел уже более пяти лет под стражей. Его обвиняли, в частности, в использовании СМИ и политических связей, в том числе в США, для лоббирования интересов иностранных правительств.
НОВОСТИ
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
- 12:05 09.02.2026
- США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:22 09.02.2026
- Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
- 11:05 09.02.2026
- Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
- 11:00 09.02.2026
- Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
- 10:32 09.02.2026
- Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
- 10:20 09.02.2026
- Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
- 10:05 09.02.2026
- Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать