0
0
111
НОВОСТИ

Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы

11:32 09.02.2026 Источник: Интерфакс

Суд приговорил медиамагната из Гонконга Джимми Лая к тюремному заключению сроком на 20 лет по статьям, связанным с угрозами нацбезопасности, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

Согласно постановлению Высокого суда Гонконга, нет сомнений в том, что выдвинутые в отношении Лая обвинения "попадают в категорию преступлений тяжкого характера".

В декабре его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами.

Лай был задержан в 2020 году и провел уже более пяти лет под стражей. Его обвиняли, в частности, в использовании СМИ и политических связей, в том числе в США, для лоббирования интересов иностранных правительств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 09.02.2026
Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
0
20
12:05 09.02.2026
США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
0
71
12:00 09.02.2026
Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
0
71
11:22 09.02.2026
Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
0
147
11:20 09.02.2026
Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
0
151
11:05 09.02.2026
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
0
165
11:00 09.02.2026
Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
0
181
10:32 09.02.2026
Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
0
217
10:20 09.02.2026
Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
0
267
10:05 09.02.2026
Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
0
255

Возврат к списку