Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы

11:32 Источник: Интерфакс

Суд приговорил медиамагната из Гонконга Джимми Лая к тюремному заключению сроком на 20 лет по статьям, связанным с угрозами нацбезопасности, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

Согласно постановлению Высокого суда Гонконга, нет сомнений в том, что выдвинутые в отношении Лая обвинения "попадают в категорию преступлений тяжкого характера".

В декабре его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами.

Лай был задержан в 2020 году и провел уже более пяти лет под стражей. Его обвиняли, в частности, в использовании СМИ и политических связей, в том числе в США, для лоббирования интересов иностранных правительств.