Заказ на покушение на генерала Алексеева был от СБУ — показания задержанных

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева дали признательные показания и сообщили, что действовали по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности граждане России Корба Любомир 1960 г. р. и Васин Виктор 1959 г. р. признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Л. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, В. Васин — в качестве его пособника», — отметили в ЦОС.