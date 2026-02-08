0
0
0
НОВОСТИ

Кобахидзе: Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет

20:12 08.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Грузии и Евросоюза не изменились, как и в предыдущие годы они на низкой отметке. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае, обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль», — сказал Кобахидзе.

По словам главы кабмина, несколько лет подряд Грузия сталкивается с внешним давлением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 08.02.2026
Партия премьера Японии Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах - СМИ
0
340
15:36 08.02.2026
Лыжник Савелий Коростелев на зимней Олимпиаде в Италии финишировал четвертым в скиатлоне
0
447
11:34 08.02.2026
Военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток - СМИ
0
652
10:39 08.02.2026
Арестован топ-менеджер «Росатома»
0
986
10:00 08.02.2026
Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ
0
790
09:30 08.02.2026
Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану
0
697
09:30 08.02.2026
В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
0
702
09:00 08.02.2026
После первого дня зимней Олимпиады в Италии сразу три сборные делят первое место в командном зачете
0
743
20:55 07.02.2026
Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины
0
1196
20:10 07.02.2026
В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
0
1229

Возврат к списку