Кобахидзе: Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет
20:12 08.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Грузии и Евросоюза не изменились, как и в предыдущие годы они на низкой отметке. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
«Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае, обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль», — сказал Кобахидзе.
По словам главы кабмина, несколько лет подряд Грузия сталкивается с внешним давлением.
