Над регионами России за ночь сбили 69 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Курской области, 27 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области, по 2 БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей и по 1 БПЛА — над территориями Астраханской и Воронежской областей», — сообщили в военном ведомстве.