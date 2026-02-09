Над регионами России за ночь сбили 69 украинских БПЛА
09:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Курской области, 27 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области, по 2 БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей и по 1 БПЛА — над территориями Астраханской и Воронежской областей», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:20 09.02.2026
- Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю — Bloomberg
- 09:05 09.02.2026
- Подача тепла восстановлена в Белгороде после атаки ВСУ
- 20:12 08.02.2026
- Кобахидзе: Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет
- 17:40 08.02.2026
- Партия премьера Японии Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах - СМИ
- 15:36 08.02.2026
- Лыжник Савелий Коростелев на зимней Олимпиаде в Италии финишировал четвертым в скиатлоне
- 11:34 08.02.2026
- Военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток - СМИ
- 10:39 08.02.2026
- Арестован топ-менеджер «Росатома»
- 10:00 08.02.2026
- Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ
- 09:30 08.02.2026
- Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану
- 09:30 08.02.2026
- В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать