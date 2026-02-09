РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков
14:12 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва пока не получала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили», — отметил Песков, добавив, что сама тема возможного участия в Совете мира продолжает прорабатываться. «Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», — добавил он.
НОВОСТИ
- 15:12 09.02.2026
- США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
- 15:00 09.02.2026
- Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
- 14:32 09.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО
- 14:00 09.02.2026
- Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов
- 13:32 09.02.2026
- Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
- 13:12 09.02.2026
- Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
- 13:00 09.02.2026
- Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
- 12:32 09.02.2026
- Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
- 12:30 09.02.2026
- Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать