РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва пока не получала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили», — отметил Песков, добавив, что сама тема возможного участия в Совете мира продолжает прорабатываться. «Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», — добавил он.