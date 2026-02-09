0
0
153
НОВОСТИ

РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков

14:12 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва пока не получала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили», — отметил Песков, добавив, что сама тема возможного участия в Совете мира продолжает прорабатываться. «Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», — добавил он.

