Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ

15:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В документах по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США, обнаружен черновик заявления прокурора о его смерти, подготовленный за день до того, как финансиста нашли 10 августа 2019 года мертвым в тюремной камере.

Как сообщила газета The Daily Mail, в заявлении прокурора США по округу Манхэттен (Нью-Йорк) Джеффри Бермана от 9 августа 2019 года говорится, что «утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн <…> был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым». По словам Бермана, подобные события «вызывают тревогу» и «могут стать еще одним препятствием на пути к тому, чтобы многочисленные жертвы Эпштейна смогли предстать перед судом».

Как сообщалось ранее, в распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста США есть полная запись с тюремной камеры видеонаблюдения, сделанная в ночь смерти Эпштейна. По информации газеты The Daily Mail, 7 июля Минюст США опубликовал 11-часовую запись, на которой виден коридор возле камеры финансиста в ночь его смерти. Это должно было доказать отсутствие покушения на Эпштейна.

Однако в обнародованном видеоматериале был пробел в одну минуту, что вызвало большое количество споров и предположений о сокрытии информации. 8 июля прошлого года генпрокурор США Пэм Бонди была допрошена по поводу отсутствующего на пленке фрагмента. Она заявила, что Федеральное бюро тюрем США сообщило ей, что на представленной записи недостает одной минуты из-за процесса смены пленки видеокамеры.

