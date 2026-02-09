0
НОВОСТИ

Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

15:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social фотографию с картой, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть Соединенных Штатов.

На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, хозяин Белого дома проводит встречу с европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На заднем плане видно карту, на которой Канада, Венесуэла и принадлежащий Дании остров Гренландия обозначены цветами американского флага как территория США. Американский лидер опубликовал изображение без дополнительных комментариев.

