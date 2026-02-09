Турция на текущем этапе не планирует выводить войска из Сирии — министр обороны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара на текущем этапе не рассматривает вариант вывода из Сирии размещенных там подразделений турецких ВС. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«На данный момент ничего подобного нет. У нас нет планов вывода войск из этих районов [на севере Сирии]», — приводит слова министра газета Hürriyet. Таким образом Гюлер прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ и соцсетях предположения, что в связи с договоренностями Дамаска и курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС, считается в Турции террористической) о ее интеграции в ВС Сирии турецким подразделениям нужно будет уйти. Войска Турции присутствуют в регионах, части которых были подконтрольны СДС.

«Решение о выводе войск из этих районов будет принято Турецкой Республикой. И она не будет обращать внимания на то, что говорят другие. На данный момент такого решения нет», — указал Гюлер.

Комментируя вопрос о том, что с достижением договоренностей между Дамаском и СДС террористическая активность на севере Сирии, возможно, прекратилась, министр отметил, что Анкара разрабатывает «планы на случай различных сценариев». «В настоящее время признаков возобновления террористической активности там нет. Но это не значит, что этого не произойдет в будущем. Поэтому мы продолжаем принимать меры предосторожности», — указал Гюлер.