0
0
95
НОВОСТИ

Турция на текущем этапе не планирует выводить войска из Сирии — министр обороны

16:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара на текущем этапе не рассматривает вариант вывода из Сирии размещенных там подразделений турецких ВС. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«На данный момент ничего подобного нет. У нас нет планов вывода войск из этих районов [на севере Сирии]», — приводит слова министра газета Hürriyet. Таким образом Гюлер прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ и соцсетях предположения, что в связи с договоренностями Дамаска и курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС, считается в Турции террористической) о ее интеграции в ВС Сирии турецким подразделениям нужно будет уйти. Войска Турции присутствуют в регионах, части которых были подконтрольны СДС.

«Решение о выводе войск из этих районов будет принято Турецкой Республикой. И она не будет обращать внимания на то, что говорят другие. На данный момент такого решения нет», — указал Гюлер.

Комментируя вопрос о том, что с достижением договоренностей между Дамаском и СДС террористическая активность на севере Сирии, возможно, прекратилась, министр отметил, что Анкара разрабатывает «планы на случай различных сценариев». «В настоящее время признаков возобновления террористической активности там нет. Но это не значит, что этого не произойдет в будущем. Поэтому мы продолжаем принимать меры предосторожности», — указал Гюлер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 09.02.2026
Дефицит кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов — Фальков
0
67
16:12 09.02.2026
Украина в апреле столкнется с нехваткой средств в бюджете, если не выполнит условия МВФ
0
109
15:32 09.02.2026
Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США
0
192
15:12 09.02.2026
США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
0
210
15:00 09.02.2026
Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
0
251
14:32 09.02.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО
0
238
14:12 09.02.2026
РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков
0
283
14:00 09.02.2026
Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов
0
269
13:32 09.02.2026
Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
0
347
13:12 09.02.2026
Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
0
338

Возврат к списку