10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
17:12 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
«Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись», — проинформировали в службах.
НОВОСТИ
- 18:00 09.02.2026
- Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума
- 17:32 09.02.2026
- Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии
- 17:00 09.02.2026
- Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое
- 16:32 09.02.2026
- Дефицит кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов — Фальков
- 16:12 09.02.2026
- Украина в апреле столкнется с нехваткой средств в бюджете, если не выполнит условия МВФ
- 16:00 09.02.2026
- Турция на текущем этапе не планирует выводить войска из Сирии — министр обороны
- 15:32 09.02.2026
- Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США
- 15:12 09.02.2026
- США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
- 15:00 09.02.2026
- Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
- 14:32 09.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать