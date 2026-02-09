10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись», — проинформировали в службах.