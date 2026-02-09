0
0
158
НОВОСТИ

Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов

14:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все показатели национальных проектов в сфере образования, реализуемых Минпросвещения России, достигнуты в 2025 году. В частности, выполнены задачи по строительству школ, оснащению кабинетов, поддержке педагогических кадров и цифровизации, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Все показатели в министерстве просвещения в прошлом году достигнуты. Кассовое освоение составило 99,6%», — сказал Кравцов в рамках заседания комитета Госдумы по просвещению. Он также анонсировал новые задачи на 2026 год, включая увеличение ясельных групп, расширение работы по оцениванию поведения в школах и расширение программ профориентации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 09.02.2026
США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
0
62
15:00 09.02.2026
Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
0
103
14:32 09.02.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО
0
143
14:12 09.02.2026
РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков
0
182
13:32 09.02.2026
Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
0
258
13:12 09.02.2026
Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
0
265
13:00 09.02.2026
Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
0
256
12:32 09.02.2026
Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
0
305
12:30 09.02.2026
Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
0
256
12:20 09.02.2026
Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
0
308

Возврат к списку