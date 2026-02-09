Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все показатели национальных проектов в сфере образования, реализуемых Минпросвещения России, достигнуты в 2025 году. В частности, выполнены задачи по строительству школ, оснащению кабинетов, поддержке педагогических кадров и цифровизации, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Все показатели в министерстве просвещения в прошлом году достигнуты. Кассовое освоение составило 99,6%», — сказал Кравцов в рамках заседания комитета Госдумы по просвещению. Он также анонсировал новые задачи на 2026 год, включая увеличение ясельных групп, расширение работы по оцениванию поведения в школах и расширение программ профориентации.