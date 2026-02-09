Украина в апреле столкнется с нехваткой средств в бюджете, если не выполнит условия МВФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский бюджет уже в апреле столкнется с нехваткой средств на социальные выплаты, при этом Верховная рада не может собрать голоса, чтобы принять законопроекты, которые нужны для получения финансирования от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Как поясняет агентство, апрель — это крайний срок, когда украинский бюджет должен получить средства от партнеров. Пока финансирование производится за счет перераспределения денег, заложенных на более поздние периоды года. Голосование по законопроектам, принятие которых является условием для получения помощи от МВФ, должно состояться на текущей неделе, однако, по информации источников агентства, в парламенте пока не собрали достаточно голосов для их утверждения. Более того, один из документов правительство еще даже не внесло в Раду.

Киев и МВФ ведут переговоры о запуске новой программы для Украины объемом $8,1 млрд. Она рассчитана на 48 месяцев. Для этого власти страны обязались принять несколько законопроектов, предусматривающих повышение налогов. В частности, среди условий Фонда введение пошлины на все посылки из-за рубежа, налога на доходы цифровых платформ, НДС для индивидуальных предпринимателей с доходом более $23 тыс. в год, а также сохранение так называемого военного сбора после прекращения боевых действий.

Действующая программа расширенного кредитования Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023–2027 годы, однако Киев обратился в фонд с просьбой о запуске новой. Планировалось, что решение МВФ о начале реализации этой программы должно быть принято в январе и тогда же должна быть осуществлена первая выплата.