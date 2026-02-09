20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покупка Украиной 150 истребителей Gripen и 100 Rafale обойдется Украине более чем в 50 млрд евро. Такие подсчеты опубликовал украинский портал Defense Express.

Последняя известная публичная цена на шведские Gripen на примере раскрытой государственным аудитом Колумбии — 184,4 млн евро за один истребитель JAS 39 Gripen E/F от Saab в рамках комплексного контракта от 2025 года. Таким образом, 150 Gripen по такой цене буду стоить 27,66 млрд евро. Последняя известная цена Rafale — 225 млн евро за самолет на примере комплексного контракта с Сербией от 2024 года на 12 истребителей от Dassault Aviation. То есть общий бюджет на закупку 100 Rafale составит 22,5 млрд евро.

Учитывая объем закупки, отмечает портал, реальная цена истребителей может быть ниже. Однако показатель не учитывает, например, инфляцию. А она, с учетом сроков выполнения заказа, будет очень сильно влиять на конечную сумму, потому что период выполнения поставок — десять лет.

Аналитики портала подчеркивают, что покупка истребителей — лишь часть расходов на них. Основная строка затрат — эксплуатация на протяжении жизненного цикла, который обычно равен 40 годам. В итоге обслуживание 100 Rafale в течение 40-летнего цикла будет стоить 45 млрд евро, а 150 Gripen — 55 млрд евро, то есть в общей сложности по 2,5 млрд евро ежегодно на содержание парка в боевом состоянии и его модернизацию, подытоживает портал, не задаваясь вопросом, где киевские власти найдут такие деньги.