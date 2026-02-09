0
НОВОСТИ

НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters

18:40 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО планирует в ближайшие дни начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Этот шаг, как пишет Reuters, предпринят для усиления роли альянса в регионе и снижения напряженности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

