Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума

18:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

«Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», — сказано в материалах комиссии. Данное правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

