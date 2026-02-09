Одобрен запрет на патент для мигрантов, доход которых ниже прожиточного минимума
18:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.
«Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», — сказано в материалах комиссии. Данное правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.
НОВОСТИ
- 17:32 09.02.2026
- Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии
- 17:12 09.02.2026
- 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае
- 17:00 09.02.2026
- Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое
- 16:32 09.02.2026
- Дефицит кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов — Фальков
- 16:12 09.02.2026
- Украина в апреле столкнется с нехваткой средств в бюджете, если не выполнит условия МВФ
- 16:00 09.02.2026
- Турция на текущем этапе не планирует выводить войска из Сирии — министр обороны
- 15:32 09.02.2026
- Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США
- 15:12 09.02.2026
- США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
- 15:00 09.02.2026
- Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
- 14:32 09.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать