ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
21:20 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран — Индонезии и Грузии — за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.
По его информации, речь идет о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии. Помимо этого, агентство утверждает, что ЕС намерен ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии и отменить санкции против двух китайских банков.
Еврокомиссия ранее сообщила, что в 20-м пакете она впервые попытается ввести полный запрет на любые операции, связанные с морскими перевозками российской нефти.
