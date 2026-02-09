США и Иран обсуждают не только ядерную программу, но и протесты в стране — Вэнс
22:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США обсуждают с Ираном не только ядерную программу, но и вопросы, касающиеся протестов в исламской республике. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Отвечая на соответствующий вопрос, Вэнс заявил, что вопросы, касающиеся протестов в Иране, «уже стали в публичном поле частью переговоров» между двумя странами. По его словам, американская администрация «сделала это частью обсуждения с представителями не только Ирана, но и других [стран] в регионе». «Думаю, так будет и далее», — отметил вице-президент США.
