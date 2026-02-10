0
Число уволенных с госслужбы в связи с антикоррупционными мерами выросло на 18%

10:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество в РФ госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия, выросло в 2025 году в результате активизации антикоррупционных мер на 18%, до 953 человек, по сравнению с 808 уволенными с госслужбы в 2024 году, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным реестра, с которым ознакомилось агентство, количество уволенных в связи с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» выросло на 7,6% — с 581 до 625. Выросло число уволенных из структур МВД, в 2024 году — около 150, в 2025 — около 200. Чаще увольняли в связи с утратой доверия и чиновников администраций муниципальных округов, поселений и районов, в 2024 году — около 145, в 2025 — около 215 человек.

