Число уволенных с госслужбы в связи с антикоррупционными мерами выросло на 18%
10:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество в РФ госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия, выросло в 2025 году в результате активизации антикоррупционных мер на 18%, до 953 человек, по сравнению с 808 уволенными с госслужбы в 2024 году, следует из подсчетов ТАСС.
Согласно данным реестра, с которым ознакомилось агентство, количество уволенных в связи с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» выросло на 7,6% — с 581 до 625. Выросло число уволенных из структур МВД, в 2024 году — около 150, в 2025 — около 200. Чаще увольняли в связи с утратой доверия и чиновников администраций муниципальных округов, поселений и районов, в 2024 году — около 145, в 2025 — около 215 человек.
НОВОСТИ
- 11:20 10.02.2026
- Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
- 11:05 10.02.2026
- Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце
- 11:00 10.02.2026
- Уровень занятости россиян 30-49 лет составляет более 90% — Котяков
- 10:32 10.02.2026
- Число изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет — министр
- 10:25 10.02.2026
- Полисы для занятий стретчингом, пауэрлифтингом и акробатикой стали оформлять в разы чаще
- 10:20 10.02.2026
- Трамп планирует отменить принятые при Обаме нормы по парниковым газам — WSJ
- 10:05 10.02.2026
- Число прибывших в Россию украинцев за год сократилось более чем вдвое
- 09:32 10.02.2026
- В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права
- 09:20 10.02.2026
- Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн
- 09:05 10.02.2026
- Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать