Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Приморья в состоянии алкогольного опьянения ударил свою спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце, девочка госпитализирована, она потеряла 1,5 литра крови. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя поселка Сибирцево, подозреваемого в покушении на убийство собственной дочери. По данным следствия, 4 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка, и нанес ей ножевые ранения. С учетом позиции прокуратуры Черниговского района подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Приморья ТАСС сообщили, что девочка получила ножевое ранение в сердце, потеряла 1,5 литра крови. 6 февраля вертолетом санитарной авиации пострадавшую доставили во Владивосток в краевую детскую клиническую больницу № 1. В настоящее время она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильное.