Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин

12:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все возможности и инструменты дипломатии должны быть с максимальной отдачей задействованы для надежного обеспечения национальной безопасности России. На это указал президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам министерства иностранных дел с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника.

«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надежного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

