Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
12:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что страна переходит к президентской республике.
«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства», — сказал Токаев.
