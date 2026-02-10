Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что страна переходит к президентской республике.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства», — сказал Токаев.