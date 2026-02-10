Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа вступила в решающую фазу, когда может надеяться только на себя.

Французский лидер в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung обратил внимание на введение со стороны США торговых пошлин, притязания Вашингтона на Гренландию. «Люди в отчаянии. Больше не знаешь, насколько далеко американцы готовы зайти», — отметил Макрон. «Речь идет не только о Гренландии. Мы в этой фазе предоставлены сами себе», — считает он. «Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», — предупредил президент Франции. По его мнению, ситуация вокруг Гренландии показала Европе, что она под угрозой.