Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов
13:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия к концу текущего года должна наладить собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса.
По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, совещание носит закрытый характер ввиду множества конфиденциальных вопросов. «Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — сказал Лукашенко.
НОВОСТИ
- 14:12 10.02.2026
- РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков
- 14:00 10.02.2026
- ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
- 13:12 10.02.2026
- Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет
- 13:00 10.02.2026
- Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко
- 12:32 10.02.2026
- Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
- 12:20 10.02.2026
- Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления — Токаев
- 12:05 10.02.2026
- В РФ профильное обучение в средней школе сохранится по 6 направлениям
- 12:00 10.02.2026
- Нужно задействовать все возможности для обеспечения национальной безопасности РФ — Путин
- 11:32 10.02.2026
- 65% жителей Германии видят в США главную угрозу миру на планете — опрос
- 11:20 10.02.2026
- Экономический спад в Румынии на фоне мер жесткой экономии неизбежен — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать