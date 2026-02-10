Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия к концу текущего года должна наладить собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, совещание носит закрытый характер ввиду множества конфиденциальных вопросов. «Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — сказал Лукашенко.