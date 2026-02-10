Песков подтвердил контакты с Францией

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва действительно ведет контакты с Парижем, которые при желании позволят достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место контакты (это мы можем подтвердить), которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали», — сказал он.