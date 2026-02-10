Большинство поляков выступают за восстановление всеобщего воинского призыва — опрос
16:12 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Польши — 52% — выступают за восстановление всеобщего воинского призыва. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Opinia24 по заказу радиостанции RMF FM.
Из 52% участников опроса, ответивших положительно, 31% поддерживают такую меру «решительно». Еще 21% полагает, что это «следовало бы сделать».
Против восстановления всеобщей воинской повинности высказались 30% респондентов, из них 13% настроены «решительно», а 17% считают, что «скорее всего» не надо ее восстанавливать. 18% опрошенных признались, что у них нет мнения по этому вопросу.
Авторы опроса отметили, что активнее всего выступают за восстановление всеобщей воинской повинности сторонники националистической партии «Право и справедливость» (бывшей правящей), 73% которых хотят возвращения призыва в армию.
Обязательная военная служба по призыву была приостановлена в Польше в 2009 году и заменена службой на добровольной основе, но официальной отмены всеобщей воинской повинности не было.
