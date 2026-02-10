В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тенденция по снижению смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных болезней отмечается в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.