В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
17:12 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тенденция по снижению смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных болезней отмечается в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза (мы его, считай, победили уже), ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
