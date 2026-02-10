ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
17:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает обязанность операторов связи маркировать все международные звонки. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.
Законопроект предусматривает, что оператор при наличии технической возможности должен будет маркировать все международные звонки, поступающие его абонентам. Кроме того, оператор будет обязан в целом не пропускать международные вызовы на номер абонента, если сам абонент не выразил согласие получать такие звонки.
НОВОСТИ
- 18:40 10.02.2026
- Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза
- 18:00 10.02.2026
- Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
- 17:12 10.02.2026
- В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
- 17:00 10.02.2026
- Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева — ФСБ
- 16:32 10.02.2026
- Израиль не решится на нападение на Иран без согласования с США — иранский МИД
- 16:12 10.02.2026
- Большинство поляков выступают за восстановление всеобщего воинского призыва — опрос
- 16:00 10.02.2026
- Песков подтвердил контакты с Францией
- 15:32 10.02.2026
- Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос
- 15:12 10.02.2026
- Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico
- 15:00 10.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать