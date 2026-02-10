ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает обязанность операторов связи маркировать все международные звонки. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Законопроект предусматривает, что оператор при наличии технической возможности должен будет маркировать все международные звонки, поступающие его абонентам. Кроме того, оператор будет обязан в целом не пропускать международные вызовы на номер абонента, если сам абонент не выразил согласие получать такие звонки.