Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
18:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд в Варшаве отказал в удовлетворении жалобы адвоката российского археолога Александра Бутягина на исходное решение суда первой инстанции об аресте ученого до 13 января.
«Суд принял решение оставить в силе решение об аресте подозреваемого с 4 декабря 2025 года по 13 января 2026 года», — сказала судья, оглашая приговор. По ее словам, стороне защиты не удалось привести достаточные доводы для удовлетворения апелляции.
