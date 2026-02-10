Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд в Варшаве отказал в удовлетворении жалобы адвоката российского археолога Александра Бутягина на исходное решение суда первой инстанции об аресте ученого до 13 января.

«Суд принял решение оставить в силе решение об аресте подозреваемого с 4 декабря 2025 года по 13 января 2026 года», — сказала судья, оглашая приговор. По ее словам, стороне защиты не удалось привести достаточные доводы для удовлетворения апелляции.