0
0
113
НОВОСТИ

Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

18:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд в Варшаве отказал в удовлетворении жалобы адвоката российского археолога Александра Бутягина на исходное решение суда первой инстанции об аресте ученого до 13 января.

«Суд принял решение оставить в силе решение об аресте подозреваемого с 4 декабря 2025 года по 13 января 2026 года», — сказала судья, оглашая приговор. По ее словам, стороне защиты не удалось привести достаточные доводы для удовлетворения апелляции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 10.02.2026
Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза
0
67
17:32 10.02.2026
ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
0
183
17:12 10.02.2026
В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
0
202
17:00 10.02.2026
Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева — ФСБ
0
239
16:32 10.02.2026
Израиль не решится на нападение на Иран без согласования с США — иранский МИД
0
256
16:12 10.02.2026
Большинство поляков выступают за восстановление всеобщего воинского призыва — опрос
0
275
16:00 10.02.2026
Песков подтвердил контакты с Францией
0
275
15:32 10.02.2026
Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос
0
267
15:12 10.02.2026
Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico
0
316
15:00 10.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных
0
329

Возврат к списку