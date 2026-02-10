0
0
1
НОВОСТИ

Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза

18:40 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым в том числе предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ до 240 часов.

Проект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, увеличив в два раза лимит сверхурочных работ, со 120 до 240 часов в год.

В настоящее время в Трудовом кодексе РФ лимит сверхурочной работы установлен в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие.

«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — отмечается в законопроекте.

Законопроектом предлагается ввести лимит сверхурочной работы в 120 часов в год для работников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы рабочего времени, работников с вредными условиями труда. Согласно проекту, привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 10.02.2026
Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
0
159
17:32 10.02.2026
ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
0
190
17:12 10.02.2026
В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
0
202
17:00 10.02.2026
Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева — ФСБ
0
247
16:32 10.02.2026
Израиль не решится на нападение на Иран без согласования с США — иранский МИД
0
260
16:12 10.02.2026
Большинство поляков выступают за восстановление всеобщего воинского призыва — опрос
0
279
16:00 10.02.2026
Песков подтвердил контакты с Францией
0
279
15:32 10.02.2026
Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос
0
269
15:12 10.02.2026
Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico
0
319
15:00 10.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных
0
331

Возврат к списку