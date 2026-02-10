ЕС предлагает выдвинуть список требований к РФ по Украине — Каллас

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что им нужно согласие европейцев, (чтобы заключить мирное соглашение), — приводит агентство Reuters слова Каллас. — И для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия <…> русским».

Ранее глава дипслужбы утверждала, что Киеву предстоит пойти на «серьезные территориальные уступки» для завершения конфликта.