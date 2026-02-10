ЕС предлагает выдвинуть список требований к РФ по Украине — Каллас
19:20 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине.
«Все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что им нужно согласие европейцев, (чтобы заключить мирное соглашение), — приводит агентство Reuters слова Каллас. — И для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия <…> русским».
Ранее глава дипслужбы утверждала, что Киеву предстоит пойти на «серьезные территориальные уступки» для завершения конфликта.
НОВОСТИ
- 20:10 10.02.2026
- Макрон: Диалог ЕС с РФ важен, потому что Россия «останется нашим соседом, нравится нам это или нет»
- 20:00 10.02.2026
- ГД вводит наказание в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ
- 18:40 10.02.2026
- Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза
- 18:00 10.02.2026
- Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
- 17:32 10.02.2026
- ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
- 17:12 10.02.2026
- В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
- 17:00 10.02.2026
- Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева — ФСБ
- 16:32 10.02.2026
- Израиль не решится на нападение на Иран без согласования с США — иранский МИД
- 16:12 10.02.2026
- Большинство поляков выступают за восстановление всеобщего воинского призыва — опрос
- 16:00 10.02.2026
- Песков подтвердил контакты с Францией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать