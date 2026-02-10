Макрон: Диалог ЕС с РФ важен, потому что Россия «останется нашим соседом, нравится нам это или нет»

20:10 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности с участием РФ, но только после окончания российско-украинского конфликта. «Европа как можно скорее села за стол переговоров для достижения мира и защитила интересы Украины», потому что у Европы «есть интересы, которые надо защищать», сказал он в интервью, которое дал нескольким европейским изданиям (в частности, испанской газете El Pais). Макрон подчеркнул, что диалог ЕС с РФ важен, потому что Россия «останется нашим соседом, нравится нам это или нет».

