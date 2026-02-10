0
НОВОСТИ

Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС

20:40 10.02.2026 Источник: Интерфакс

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал попытки Евросоюза наладить прямой диалог с Россией при игнорировании диалога с Грузией очередным проявлением двойных стандартов со стороны Брюсселя. «Европейская бюрократия начала говорить о необходимости прямого диалога с Россией, но при этом до сих пор не восстановлен диалог с Грузией, остановленный Брюсселем по причине якобы пророссийского правительства в Тбилиси. Это двойные стандарты», – сказал во вторник журналистам Кобахидзе. Он выразил надежду, что после восстановления диалога с Россией Евросоюз восстановит и прямой диалог с Грузией. Контакты между Евросоюзом и Грузией были приостановлены в 2024 году, когда на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», которую в Брюсселе считают политической силой, поддерживающей Россию.

