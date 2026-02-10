США поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии — Вэнс

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы поставим Азербайджану новые катера с тем, чтобы помочь вам в защите ваших территориальных вод», — сказал Вэнс.