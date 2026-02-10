США поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии — Вэнс
20:40 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы поставим Азербайджану новые катера с тем, чтобы помочь вам в защите ваших территориальных вод», — сказал Вэнс.
НОВОСТИ
- 22:00 10.02.2026
- Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg
- 21:20 10.02.2026
- Президент Египта принял в Каире главу СВР России
- 20:40 10.02.2026
- Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС
- 20:10 10.02.2026
- Макрон: Диалог ЕС с РФ важен, потому что Россия «останется нашим соседом, нравится нам это или нет»
- 20:00 10.02.2026
- ГД вводит наказание в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ
- 19:20 10.02.2026
- ЕС предлагает выдвинуть список требований к РФ по Украине — Каллас
- 18:40 10.02.2026
- Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза
- 18:00 10.02.2026
- Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
- 17:32 10.02.2026
- ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
- 17:12 10.02.2026
- В РФ отмечается снижение смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ — Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать