Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос

Порядка 36% опрошенных россиян полагают, что госслужащие стали более патриотичными, 47% считают, что госслужащие стали более компетентными. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По данным исследования ВЦИОМ, которые привел Кириенко, респондентам задавали вопрос, стали ли за последние три-четыре года госслужащие более патриотичными.

«В два раза больше ответов, то есть 36% говорит, что за последние годы госслужащие стали более патриотичными, и противоположного мнения придерживается 17%. Стали ли госслужащие более компетентными — 47% говорит, что да, стали, 23% говорит — нет, не стали», — сказал Кириенко.