Около 36% россиян считают, что госслужащие стали более патриотичными - опрос
15:32 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 36% опрошенных россиян полагают, что госслужащие стали более патриотичными, 47% считают, что госслужащие стали более компетентными. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.
По данным исследования ВЦИОМ, которые привел Кириенко, респондентам задавали вопрос, стали ли за последние три-четыре года госслужащие более патриотичными.
«В два раза больше ответов, то есть 36% говорит, что за последние годы госслужащие стали более патриотичными, и противоположного мнения придерживается 17%. Стали ли госслужащие более компетентными — 47% говорит, что да, стали, 23% говорит — нет, не стали», — сказал Кириенко.
НОВОСТИ
- 16:00 10.02.2026
- Песков подтвердил контакты с Францией
- 15:12 10.02.2026
- Фон дер Ляйен умерила свои амбиции по созданию отдела обмена разведданными — Politico
- 15:00 10.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных
- 14:32 10.02.2026
- Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в РФ
- 14:12 10.02.2026
- РФ заметила заявление Фидана про ядерное оружие для Турции — Песков
- 14:00 10.02.2026
- ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
- 13:32 10.02.2026
- Лукашенко заявил, что Белоруссия должна иметь свое производство ходовых боеприпасов
- 13:12 10.02.2026
- Макрон заявил, что Европа «через пять лет будет сметена», если ничего не предпримет
- 13:00 10.02.2026
- Участники СВО имеют особое моральное право на госслужбу — Кириенко
- 12:32 10.02.2026
- Макрон считает, что Трамп хочет «расчленить ЕС»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать