НОВОСТИ

Сбер: Цифровой рубль не конкурирует с криптовалютой

13:25 28.03.2026

Между цифровым рублем и криптовалютой нет прямой конкуренции, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Криптовалюта и цифровой рубль – принципиально разные инструменты, они решают разные задачи, и прямой конкуренции между ними нет. Тем более что сегодня ни один цифровой актив не может быть платежным средством», – сказал он.

При этом Ведяхин отметил, что если посмотреть более широко, то эмиссия и оборот токенов в публичных блокчейнах дает возможности для развития финансовых продуктов.

«В том числе благодаря этим возможностям мы в последние годы видим, как финтех стремительно развивается именно на базе публичных блокчейнов», – сказал он.

