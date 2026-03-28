Трамп: На НАТО «больше нам тратить такие деньги не следует»
09:13 28.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что может сэкономить существенные средства, сократив расходы на НАТО.
"Это позволит нам получить много денег, потому что сейчас мы тратим сотни миллиардов долларов год на НАТО", - приводят его слова американские СМИ.
По мнению Трампа, США всегда защищают союзников по НАТО. "Мы всегда готовы прийти им на помощь. Однако, судя по действиям наших союзников, больше нам там тратить такие деньги не следует", - подчеркнул президент США.
