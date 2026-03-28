Белгородская и Курская области получат дополнительные средства из фонда правительства
11:18 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям на оказание поддержки пострадавшим жителям. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 млн рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
«Также подписано распоряжение о выделении более 40 млн рублей Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения», — сообщили в кабмине.
