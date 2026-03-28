Глава Росатома Алексей Лихачев прокомментировал текущую ситуацию на АЭС «Бушер»

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на площадке АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться, боеприпас в третий раз взорвался рядом с насосной станцией, обеспечивающей водоснабжение в том числе реакторного оборудования, сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«Ситуация на площадке продолжает ухудшаться. Вчера вечером уже в третий раз площадка действующего энергоблока № 1 подверглась атаке. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение в том числе и реакторного оборудования. Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности. Жертв, к счастью, нет», — сказал он.

«Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий. В процессе подготовки — вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой», — сказал Алексей Лихачев.