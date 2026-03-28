0
0
130
НОВОСТИ

В столице Дагестана введен режим ЧС из-за сильных ливней

12:49 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за сильных ливней, сообщается в телеграм-канале администрации города.

«В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали более 80 жителей Махачкалы из-за подтопления в результате сильных дождей, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

«В результате прошедших обильных дождей в Махачкале произошло подтопление частных жилых домов и прилегающих территорий. На улице Заречной из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуированы 83 человека, в том числе 3 ребенка, спасены 4 человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплении около 20 частных домовладений в Махачкале и отключении электроэнергии в 132 населенных пунктах Дагестана. По данным синоптиков, с 27 по 29 марта в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 м/с.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:34 28.03.2026
Сильные дожди привели к обрушению ж/д моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД
0
55
13:25 28.03.2026
Сбер: Цифровой рубль не конкурирует с криптовалютой
0
84
11:18 28.03.2026
Белгородская и Курская области получат дополнительные средства из фонда правительства
0
287
10:00 28.03.2026
Один из комментариев Каллас по поводу США и Украины вызвал резкий ответ главы Госдепа
0
450
09:34 28.03.2026
Джей Ди Вэнс: Я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО
0
375
09:26 28.03.2026
Трамп: Украина — это не наш конфликт, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом [на тот момент]
0
440
09:13 28.03.2026
Трамп: На НАТО «больше нам тратить такие деньги не следует»
0
469
09:00 28.03.2026
Третий авианосец ВМС США отправляется на Ближний Восток
0
471
22:40 27.03.2026
Американскому лидеру наскучила военная операция против Ирана — ТВ
0
1078
22:00 27.03.2026
США не понимают, почему Зеленский лжет о содержании мирных переговоров — Рубио
0
1212

Возврат к списку