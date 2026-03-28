В столице Дагестана введен режим ЧС из-за сильных ливней
12:49 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за сильных ливней, сообщается в телеграм-канале администрации города.
«В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали более 80 жителей Махачкалы из-за подтопления в результате сильных дождей, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
«В результате прошедших обильных дождей в Махачкале произошло подтопление частных жилых домов и прилегающих территорий. На улице Заречной из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуированы 83 человека, в том числе 3 ребенка, спасены 4 человека», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о подтоплении около 20 частных домовладений в Махачкале и отключении электроэнергии в 132 населенных пунктах Дагестана. По данным синоптиков, с 27 по 29 марта в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 м/с.
НОВОСТИ
- 13:34 28.03.2026
- Сильные дожди привели к обрушению ж/д моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД
- 13:25 28.03.2026
- Сбер: Цифровой рубль не конкурирует с криптовалютой
- 11:18 28.03.2026
- Белгородская и Курская области получат дополнительные средства из фонда правительства
- 10:00 28.03.2026
- Один из комментариев Каллас по поводу США и Украины вызвал резкий ответ главы Госдепа
- 09:34 28.03.2026
- Джей Ди Вэнс: Я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО
- 09:26 28.03.2026
- Трамп: Украина — это не наш конфликт, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом [на тот момент]
- 09:13 28.03.2026
- Трамп: На НАТО «больше нам тратить такие деньги не следует»
- 09:00 28.03.2026
- Третий авианосец ВМС США отправляется на Ближний Восток
- 22:40 27.03.2026
- Американскому лидеру наскучила военная операция против Ирана — ТВ
- 22:00 27.03.2026
- США не понимают, почему Зеленский лжет о содержании мирных переговоров — Рубио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать