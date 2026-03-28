В столице Дагестана введен режим ЧС из-за сильных ливней

12:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за сильных ливней, сообщается в телеграм-канале администрации города.

«В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали более 80 жителей Махачкалы из-за подтопления в результате сильных дождей, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

«В результате прошедших обильных дождей в Махачкале произошло подтопление частных жилых домов и прилегающих территорий. На улице Заречной из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуированы 83 человека, в том числе 3 ребенка, спасены 4 человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплении около 20 частных домовладений в Махачкале и отключении электроэнергии в 132 населенных пунктах Дагестана. По данным синоптиков, с 27 по 29 марта в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 м/с.