Сильные дожди привели к обрушению ж/д моста на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД
13:34 28.03.2026 Источник: Интерфакс
Обрушение железнодорожного моста произошло в Дагестана из-за сильных осадков, сообщил глава города Хасавюрт Корголи Корголиев в своем телеграм-канале.
"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - написал Корголиев. Он отметил, что все необходимые службы работают на местах и призвал жителей к осторожности.
Пресс-служба правительства Дагестана в своем телеграм-канале уточнила, что два пролета моста обрушились на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД, движение по одному из путей продолжается, поезда следуют по расписанию, ситуация находится на контроле соответствующих специалистов.
