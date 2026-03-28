Один из комментариев Каллас по поводу США и Украины вызвал резкий ответ главы Госдепа
10:00 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Группы семи во Франции поспорил с главой европейской дипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил в пятницу портал Axios.
По словам его источников, на этой встрече между Рубио и Каллас произошла «острая перепалка». Глава европейской дипломатии раскритиковала вашингтонскую администрацию за то, что она, по мнению Каллас, не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Госсекретарь США, как отмечается в публикации, «был явно раздражен» этим и «дал резкий ответ». «Мы делаем все, что в наших силах, для прекращения войны. Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — сказал он Каллас, повысив голос.
