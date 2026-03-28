Глава Rheinmetall: У украинцев на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация
14:30 28.03.2026 Источник: РБК
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинских производителей БПЛА «домохозяйками».
«В чем заключается инновация Украины?», — задался он вопросом и продолжил: «У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких дронов и говорят: «Ух ты!». И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall».
Бизнесмен назвал производителей украинских беспилотников домохозяйками. «У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — объяснил он. По его мнению, Украина не сможет экспортировать свои беспилотники в страны НАТО. (РБК)
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать