Глава Rheinmetall: У украинцев на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация

14:30 28.03.2026 Источник: РБК

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинских производителей БПЛА «домохозяйками».

«В чем заключается инновация Украины?», — задался он вопросом и продолжил: «У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких дронов и говорят: «Ух ты!». И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall».

Бизнесмен назвал производителей украинских беспилотников домохозяйками. «У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — объяснил он. По его мнению, Украина не сможет экспортировать свои беспилотники в страны НАТО. (РБК)

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19139
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19362
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18730
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18985
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19215
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19027
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20877
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
21047
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20909
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20679

