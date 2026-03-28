Трамп: Украина — это не наш конфликт, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом [на тот момент]
09:26 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена не стал бы оказывать помощь киевским властям в конфликте на Украине.
«Украина — это не наш [конфликт], но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом (на момент начала СВО — прим. ТАСС). Этот [конфликт] никогда не должен был разразиться, однако нашим президентом тогда был человек с очень низким IQ», — сказал он на инвестиционном форуме в Майами.
