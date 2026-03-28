НОВОСТИ

Джей Ди Вэнс: Я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО

09:34 28.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что намерен за оставшиеся три года на своем посту изучить документы американской администрации о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО) и «добраться до сути» вопроса.

«Когда я вступил в должность, я был одержим НЛО. Потом я стал слишком занят, беспокоясь об экономике, национальной безопасности и подобных вещах. Однако у меня все еще есть три года на посту вице-президента, и я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО», — сказал он в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

