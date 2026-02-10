0
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 245 военных

15:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 245 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 200 военнослужащих, «Запад» — более 150, «Южная» — до 145, «Центр» — свыше 295, «Восток» — до 420, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.

