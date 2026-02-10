В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав в России могут сократить с полугода до 60 дней. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — сказал собеседник агентства.