09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 — 09.02.2026», — говорится в сообщении.

Генрих Падва с 1971 года был членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года входил в состав ее президиума и возглавлял НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года он занимал пост вице-президента Союза адвокатов СССР, затем — Международного союза адвокатов, а с 2002 года состоял в Адвокатской палате города Москвы. Среди известных клиентов Падвы — бизнесмен Алишер Усманов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), актер Владислав Галкин и другие.