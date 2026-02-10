0
0
92
НОВОСТИ

Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни

09:05 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 — 09.02.2026», — говорится в сообщении.

Генрих Падва с 1971 года был членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года входил в состав ее президиума и возглавлял НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. С 1989 года он занимал пост вице-президента Союза адвокатов СССР, затем — Международного союза адвокатов, а с 2002 года состоял в Адвокатской палате города Москвы. Среди известных клиентов Падвы — бизнесмен Алишер Усманов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), актер Владислав Галкин и другие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.02.2026
В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права
0
61
09:20 10.02.2026
Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн
0
97
09:00 10.02.2026
Над регионами России за ночь сбили 6 украинских БПЛА
0
127
22:40 09.02.2026
Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО — глава МИД
0
666
22:00 09.02.2026
США и Иран обсуждают не только ядерную программу, но и протесты в стране — Вэнс
0
646
21:20 09.02.2026
ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
0
714
20:40 09.02.2026
Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники
0
697
20:00 09.02.2026
Объявленная Зеленским покупка 250 истребителей обойдется минимум в 50 млрд евро — СМИ
0
752
19:20 09.02.2026
Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
0
747
18:40 09.02.2026
НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters
0
779

Возврат к списку