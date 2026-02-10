0
0
97
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 6 украинских БПЛА

09:00 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.02.2026
В России могут сократить срок сдачи практического экзамена на права
0
61
09:20 10.02.2026
Конгрессмен Луна заявила о потенциальной торговой сделке между США и РФ объемом $2 трлн
0
97
09:05 10.02.2026
Российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни
0
129
22:40 09.02.2026
Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку, если в регионе появится ЯО — глава МИД
0
666
22:00 09.02.2026
США и Иран обсуждают не только ядерную программу, но и протесты в стране — Вэнс
0
646
21:20 09.02.2026
ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ — Reuters
0
714
20:40 09.02.2026
Пашинян заявил, что Армения приобрела у США военные беспилотники
0
697
20:00 09.02.2026
Объявленная Зеленским покупка 250 истребителей обойдется минимум в 50 млрд евро — СМИ
0
752
19:20 09.02.2026
Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
0
747
18:40 09.02.2026
НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию «Арктический часовой» — Reuters
0
779

Возврат к списку