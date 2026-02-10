0
0
135
НОВОСТИ

СВО стала неизбежной, когда Запад отверг все выходы на мирный путь — Песков

22:40 10.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция стала неизбежной в момент, когда политики Запада отвергли все предлагаемые Россией выходы на мирный путь. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», — сказал Песков, подчеркнув, что мир предпочтителен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 10.02.2026
Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg
0
176
21:20 10.02.2026
Президент Египта принял в Каире главу СВР России
0
233
20:40 10.02.2026
Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС
0
288
20:40 10.02.2026
США поставят Азербайджану новые катера для охраны территориальных вод на Каспии — Вэнс
0
275
20:10 10.02.2026
Макрон: Диалог ЕС с РФ важен, потому что Россия «останется нашим соседом, нравится нам это или нет»
0
311
20:00 10.02.2026
ГД вводит наказание в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ
0
298
19:20 10.02.2026
ЕС предлагает выдвинуть список требований к РФ по Украине — Каллас
0
347
18:40 10.02.2026
Госдума увеличивает лимит сверхурочной работы в два раза
0
399
18:00 10.02.2026
Апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
0
436
17:32 10.02.2026
ГД обязывает операторов связи маркировать международные звонки
0
470

Возврат к списку