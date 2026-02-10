СВО стала неизбежной, когда Запад отверг все выходы на мирный путь — Песков

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция стала неизбежной в момент, когда политики Запада отвергли все предлагаемые Россией выходы на мирный путь. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», — сказал Песков, подчеркнув, что мир предпочтителен.