США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены начать бороться с контрабандой наркотиков по суше. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили [контрабанду] наркотиков. <…> Теперь мы начнем [операции] на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей — прим. ТАСС) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Ранее в интервью газете New York Post хозяин Белого дома заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены США «где угодно».