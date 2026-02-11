США планируют начать бороться с наркотрафиком на суше — Трамп
09:20 11.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены начать бороться с контрабандой наркотиков по суше. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Наркотрафик сильно сократился. За счет ударов по судам мы сократили [контрабанду] наркотиков. <…> Теперь мы начнем [операции] на земле. Нам нужно было сначала разобраться с судами, потому что в случае нанесения наземных ударов они (члены наркокартелей — прим. ТАСС) бы немедленно перебрались на суда. Теперь их не осталось, теперь мы начнем наносить удары на суше», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Ранее в интервью газете New York Post хозяин Белого дома заявил, что наземные удары по наркокартелям могут быть нанесены США «где угодно».
НОВОСТИ
- 10:20 11.02.2026
- Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют в улучшении качества услуг ЖКХ
- 10:05 11.02.2026
- США изучают возможность захвата танкеров с нефтью из Ирана — WSJ
- 10:00 11.02.2026
- В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
- 09:32 11.02.2026
- Решение суда о блокировке Telegram от 2018 г. до сих пор не отменено — источник
- 09:05 11.02.2026
- В Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом
- 09:00 11.02.2026
- Над регионами России за ночь сбили 108 украинских БПЛА
- 22:40 10.02.2026
- СВО стала неизбежной, когда Запад отверг все выходы на мирный путь — Песков
- 22:00 10.02.2026
- Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль — Bloomberg
- 21:20 10.02.2026
- Президент Египта принял в Каире главу СВР России
- 20:40 10.02.2026
- Премьер Грузии привел очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать