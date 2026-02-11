Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют в улучшении качества услуг ЖКХ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удмуртия, Татарстан и Саратовская область лидируют по числу жителей, для которых в 2025 году и январе 2026 года улучшено качество предоставления коммунальных услуг, следует из статистических данных Минстроя России.

Всего в России с начала 2025 года удалось улучшить качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для более чем 9 млн 274 тыс. человек.

Качество предоставления коммунальных услуг удалось повысить для 1 млн 627 тыс. человек в Удмуртской Республике, в Татарстане — для 813 тыс. человек, в Саратовской области — для 685 тыс. человек.

В Свердловской области этот показатель составил 598 тыс. человек, в Мордовии — 472 тыс. человек, в Башкирии — 455 тыс. человек, в Калужской области — 444 тыс. человек, в Белгородской области — 362 тыс. человек, в Курганской области — 311 тыс. человек, в Калмыкии 196 тыс. человек, в Луганской Народной Республике — 187 тыс. человек, в Тульской области — 176 тыс. человек.

Повышения качества коммунальных услуг удалось добиться для 157 тыс. человек в Краснодарском крае, для 151 тыс. человек — в Ульяновской области, для 150 тыс. человек — в Марий Эл, для 127 тыс. человек — в Чувашии, для 120 тыс. человек — в Республике Крым, для 106 тыс. человек — в Нижегородской области и для 100 тыс. человек в Ростовской области.

У 10 регионов отмечены нулевые значения показателя — в Дагестане, Донецкой Народной Республике, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Туве, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах.